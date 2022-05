Leefbaar Reeth naar rechter tegen provinciekantoor; ‘Deze verbouwing staat niet op lijst toegestane voorbereidingen’

column binnendijks Eén op elke negen Lingewaar­ders is dus een vrijwilli­ger

In Lingewaard worden liefst 5.200 pinnen uitgereikt aan vrijwilligers. Een ware pinnetjesregen. De onderscheiding is een schouderklopje dat op je borst wordt gespeld. Maar vooral dat aantal verbaasde me: één op elke negen Lingewaarders is dus een vrijwilliger.

29 april