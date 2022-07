Lekker rommelen vanuit de kofferbak: ‘Alles waar de eerste eigenaar klaar mee is krijgt hier een tweede leven’

,,Een mooie goed bereikbare locatie voor een vlooienmarkt in de open lucht, we hebben door corona twee keer moeten overslaan, maar met de markt van afgelopen hemelvaart meegeteld is dit de vierde keer in Elst.”

Weggooien

Ambachtslieden

Naast de verkoopkramen probeert Van der Schagt ook breder te kijken. ,,Zo hebben we hier ook schapen en andere kramen met ambachtslieden, zodat er naast de verkoopkramen ook iets te zien en beleven is. Ook leuk voor de kinderen die vaak met hun ouders meekomen. En we hebben oog voor het goede doel, zo is er nu ook een kraam waarvan de opbrengst naar de stichting Kika gaat.”

Van der Schagt organiseert in Gelderland meerdere vlooienmarkten per jaar, zowel binnen als buiten. ,,In de zomermaanden hebben we naast deze plek in Elst mooie en vaste locaties in plaatsen als Arnhem, Doesburg, Duiven en in de Achterhoek. In de wintermaanden hebben we vaste binnenlocaties en je merkt overal dat er veel belangstelling is voor tweedehands spullen. Alles wordt steeds duurder en dan hoeft niet elke aankoop per se nieuw en duur te zijn, ook daarin voorzien we in een behoefte.”