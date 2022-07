Lingewaard haalt meerdere omgekeerde vlaggen weg die symbool staan in boerenprotest: ‘Dit gaat te ver’

Busreizi­gers opgelet: sommige ritten in Nijmegen vervallen vandaag door staking buschauf­feurs

NIJMEGEN - Busreizigers in Nijmegen en omgeving die vrijdag met de bus willen, krijgen het advies de OV-app 9292 te checken. Of de bussen rijden hangt af van de buschauffeurs uit Nijmegen, Gennep of Bemmel die lid zijn van vakbond FNV.

8 juli