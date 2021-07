Lingewaard over 3 miljoen euro aan snippergroen in gesprek: ‘Grond weggeven is verboden en unfair’

Dat blijkt uit antwoorden op vragen over de omstreden aankoop van snippergroen aan de Paalrij in Huissen. Daar wil Lingewaard op veertien adressen grond verkopen die formeel van de gemeente is, maar al jaren in gebruik is bij de bewoners. Anders dan in Overbetuwe, waar in dit soort gevallen de grond gratis naar de gebruikers gaat zodra die zich op het verjaringsrecht beroepen, houdt Lingewaard vast aan verkoop.