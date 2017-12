Lingewaard stuurde meer pijnlijke brieven en felicitaties: 'Haar man was al twee jaar dood'

Nieuwscafé: Hoe zit ons heelal in elkaar, de gevolgen van de IS-terreur en steenfabricage in de polder

15:50 NIJMEGEN - Hoe zit het heelal in elkaar, wat bevindt zich achter de zwarte gaten? De ellendige strijd in het Midden-Oosten, hoe maakt de IS van mensen moordmachines. Plus herinneringen aan het harde werken in de vele verdwenen steenfabrieken langs de Waal in de Ooijpolder.