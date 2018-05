Lingewaard trekt beroep motorverbod in: motoren welkom op dijken

Veel water- en roetschade na brand in bedrijfs­ver­za­mel­ge­bouw Elst

7:37 ELST - Het was volgens sommigen een kwestie van tijd: er moest wel brand uitbreken in het bedrijfspand aan de Pascalweg in Elst vanwege achterstallig onderhoud. Maar de eigenaar spreekt tegen dat er iets mis was met het uit 1991 daterende pand.