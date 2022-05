Lingewaard vangt acht Oekraïense vluchtelingen op in Doornenburg

Loïs Openda, het eenmansle­ger van Vitesse: ‘Twintig doelpunten, dat is een mooie score’

DEVENTER - Vitesse staat na de 2-1 zege op Go Ahead Eagles in de play-offs. De Arnhemse club wil via die weg Europa in. De goals moeten dan komen van Loïs Openda, dat is in Deventer wel weer onderstreept.

