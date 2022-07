Lingewaard wil minder streng stikstofbeleid en stuurt brandbrief naar ministerie en provinciebestuur

BEMMEL - Lingewaard stuurt een brandbrief naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Gelderse provinciebestuur. In de brief wordt opgeroepen om de minder strenge stikstofplannen van de provincie Gelderland te volgen.

Een meerderheid van de politieke partijen steunde donderdagavond het idee voor de brief, die uit de koker komt van CDA Lingewaard. Alleen GroenLinks en D66 stemden tegen.

In de brief wordt het ministerie opgeroepen om de ‘gebiedsgerichte aanpak met maatwerkoplossingen’ te volgen zoals de provincie Gelderland die voor ogen heeft. ‘Wij zijn verder van mening, dat niet alleen de landbouwsector maar ook het wegverkeer, de scheepvaart, het vliegverkeer en andere sectoren als de bouw zullen moeten bijdragen aan de stikstofreductie’, valt te lezen. En het onteigenen of het uitkopen van boeren hoort daar niet bij, volgens briefopsteller en CDA-raadslid Harrie Arends.

Verwarring

Tijdens de behandeling van de brief ontstond enige verwarring in de raadszaal. Lianne Duiven (GroenLinks) wilde dat onderaan de brief de zin ‘een gedeelte van de gemeenteraad’ zou komen. ,,Want wij steunen de brief niet.” Dat ging zomaar niet: ,,Als de gemeenteraad hiertoe besluit, gaat de brief uit namens de hele gemeenteraad”, aldus burgemeester Nelly Kalfs.

De griffier kwam toen met de oplossing om het ministerie en het provinciebestuur niet alleen de brandbrief, maar ook de uitslag van de stemming te sturen zodat men precies kan zien wie voor en tegen is. Daar was Duiven wel mee akkoord.

Woensdagavond bezochten circa dertig boeren het gemeentehuis in Bemmel, waar ze in gesprek gingen met raadsleden. Toen werd het plan voor de brief aangekondigd en tekende zich al een brede steun af. GroenLinks en D66 waren woensdag niet aanwezig bij het bezoek van de boeren.