Loiza Lamers: Straks ben ik verlamd, schoot er door mijn hoofd

Daar, in het ziekenhuis, krijgt ze een infuus. Ze komt weer bij, haar ouders zitten aan haar bed. Zelf denkt ze dat ze een paniekaanval heeft gehad of is gaan hyperventileren. ,,Ik mag zo weer naar huis, dacht ik.’’ De hoofdpijn blijft, en dat vertrouwt het verplegend personeel niet. Er komt een neuroloog bij. Die wil haar coördinatie testen. Vinger naar haar neus, is de opdracht. Haar vinger belandt in haar kruin. Paniek. Dit is niet goed. De neuroloog test de kracht in haar armen. Links niets aan de hand, rechts gaat slechts naar boven en beneden. Daar blijft het bij. ,,Hoe kan dit? Ze wilden een scan maken. De tranen liepen over mijn wangen. Straks ben ik verlamd, kan ik niet meer doen wat ik wil.’’



De diagnose: een bloedprop. Ze wordt voor de nacht opgenomen en gaat aan een pomp met bloedverdunners. Elk kwartier wordt ze wakker gemaakt om testjes te doen. In de loop van de nacht komt er in haar rechterarm steeds meer kracht terug. Uit een MRI-scan de volgende dag blijkt dat ze geen schade heeft in haar hersenen door het propje. Geen zuurstoftekort. Ze zou, godzijdank, weer de oude worden. Na 24 uur ziekenhuis mag ze weer naar huis. Ze krijgt geen bloedverdunners mee, geen medicijnen: de risico’s op bijwerkingen zijn groter dan de kans dat dit nog een keer gebeurt.



Zij is opgelucht, haar ouders opgelucht. ,,Al denk ik wel dat mijn moeder er een flinke tik van heeft gekregen. Ze is angstig, de schrik zit nog in haar lijf.’’ In haar eigen lichaam zit die angst de eerste dagen ook. Het voelt alsof haar lijf haar in de steek had gelaten. ,,Ik durfde niet alleen te lopen. Op dag twee deed ik dat wel, maar alleen met de telefoon strak tegen mijn lichaam aan. Mocht er wat gebeuren, dan kon ik meteen bellen’’, zegt Loiza. ,,Daarna zette ik de knop om. In angst leven heeft geen zin. Als het gebeurt, dan gebeurt het. Garantie heb je nooit.’’ Zo nuchter en makkelijk gaat ze ermee om. Echt. ,,Omdat ik voor de volle 100 procent weet dat mijn angst niet reëel is.’’