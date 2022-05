Lokale cadeaubon Lingewaard Tientje slaat aan: ‘Een opsteker voor de ondernemers’

Vitesse ver verwijderd van finale play-offs na pijnlijke nederlaag tegen FC Utrecht

UTRECHT - Vitesse is ver verwijderd van de finale van de play-offs voor Europees voetbal. De Arnhemse club verloor in de halve finales de heenwedstrijd tegen FC Utrecht pijnlijk met 3-1. Zondag is de return in GelreDome.

19 mei