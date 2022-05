Man (41) stuurde seksueel getinte berichten naar meisje (11); ‘Maar ik voel me te ziek om er over te praten’

Cazaa Huissen opent tweede bezorgres­tau­rant aan A12: ‘Ik wilde niet zitten in de buurt van fastfood­res­tau­rants’

HUISSEN/DUIVEN - Bezorgrestaurant Cazaa in Huissen krijgt er een XL-broer bij langs de A12 bij Duiven. Eigenaar Pascal Nijboer wil hier maaltijden bereiden voor bedrijven en particulieren in Arnhem en de Liemerse plaatsen Duiven, Westervoort en Zevenaar. Na de zomer moet de keuken volledig in gebruik zijn.

