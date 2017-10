Man die meisjes zou hebben misbruikt 'grijze muis' in Oosterhout

De twee zoons van de man zaten in het verleden op basisschool SamSam in Oosterhout. Beiden waren in mei, als de man wordt opgepakt, al enige tijd van school. De oudste zit op het voorgezet onderwijs, de jongste verruilde SamSam voor een andere school in een dorp verderop. Dit omdat hij volgens omwonenden hoogbegaafd zou zijn. „De ouders zochten meer uitdaging voor hun zoon en een andere vorm van onderwijs sloot daar in hun ogen beter op aan”, vertelt SamSam-directeur Maarten Jurgens.



Alle ouders van de leerlingen van SamSam, de enige school in Oosterhout, kregen een brief thuis, waarin de school informatie verstrekte over de aanhouding. Ouders met vragen worden doorverwezen naar de gemeente Overbetuwe. „De twee kinderen van de verdachte waren al van onze school, maar we vonden wel dat wij de ouders moesten informeren over deze ernstige zaak”, aldus Jurgens.