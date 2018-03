'Marathonloper' bekladt in 1 nacht 20 verkiezingsborden

Oppositie Lingewaard woedend over sla­pers-uit­spraak wethouder

6 maart HUISSEN - Oppositiepartijen in Lingewaard zijn het vertrouwen in wethouder Johan Sluiter kwijt. Sluiter is op het matje geroepen voor zijn uitspraken over ‘slapers’ in de raad, doelend op de oppositie, in De Gelderlander.