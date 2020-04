Marcouch laat dijken in Betuwe open voor motorrijders: ‘Lawaai is geen reden voor sluiting’

Het virus en ik Door 1-op-1-con­tact ontstaan in Liefkens­hoek mooie momenten

17:51 Rina Veldhuysen (46) is verpleegkundige bij zorgcentrum Liefkenshoek in Heteren. Nu de dagbesteding voor beginnend dementerende cliënten is weggevallen, bezoeken haar collega’s deze mensen thuis.