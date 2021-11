Marion (75) boos om uitnodiging voor feest gouden bruidsparen door gemeente: ‘Echt onbegrijpelijk’

ELST - Is het slim om in deze coronatijden zeventig tot tachtig-jarigen in een zaaltje uit te nodigen om hun gouden huwelijk te vieren? Nee, zegt Marion Hagen-Steinvoorte (75) uit Driel. Ze is zelfs boos over de uitnodiging van de gemeente Overbetuwe.

Overbetuwe heeft op donderdag 18 november een aantal gouden bruidsparen uit de gemeente uitgenodigd in het Wapen van Valburg, om daar even stil te staan bij hun vijftig jarig huwelijk. Allemaal stellen die in 1971 in het huwelijksbootje stapten en nu nog samen zijn. Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos wil hen daar in Valburg mee feliciteren.

Die uitnodiging viel slecht bij het bruidspaar Hagen-Steinvoorte in Driel. ,,Ik ben er zelfs heel boos over. Hoe kun je nou in deze tijden van corona mensen van onze leeftijd uitnodigen voor een samenzijn. Juist in onze leeftijdsgroep speelt corona een grote rol. Echt onbegrijpelijk", aldus de 75-jarige bruid.

Quote Elkaar in een zaaltje ontmoeten is nu echt onverant­woord

Waardering voor aandacht

Hagen-Steinvoorte stuurde de burgemeester een e-mail om haar ongenoegen duidelijk te maken. Maar daar heeft ze nog geen antwoord op gekregen.

,,Natuurlijk ben ik mijn brief netjes begonnen met een dank voor de uitnodiging. Ik heb de burgemeester geschreven het ook zeer te waarderen dat de gemeente haar inwoners niet vergeet. Maar vanwege corona gaan we niet en ik denk dat er meer bruidsparen zullen wegblijven. Elkaar in een zaaltje ontmoeten is nu echt onverantwoord.”

Niet meer zeldzaam

Het uitnodigen van bruidsparen voor een gezamenlijke viering is al een paar jaar de gewoonte. In de tijd dat 50-jarige huwelijken waarbij beide partners nog leefden relatief zeldzaam waren, bracht de burgemeester vaak een huisbezoek bij het bruidspaar.

Maar mensen worden steeds ouder en gouden huwelijken komen nu zo veel voor dat het voor burgemeesters ondoenlijk is om al die paren thuis te feliciteren. En trend die niet alleen in Overbetuwe is te zien, maar in het hele land.

Afgelasting

Enige jaren geleden is om die reden besloten de huisbezoeken tot het diamanten huwelijk (60 jaar) te beperken en de gouden paren in groepen in een horecagelegenheid in de gemeente uit te nodigen. De bijeenkomst in Valburg is één van die geplande bijeenkomsten.

Een woordvoerder van de gemeente komt later met een reactie. Ook is er een kans dat de aanvullende corona-maatregelen die vrijdag bekend worden gemaakt tot afgelasting van de bijeenkomst leiden.