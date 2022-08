Massale belangstelling voor schutterstreffen in Gendt: ‘Kom op opa Theetje, we hebben zin een feestje’

De liefde voor het schuttersgilde zit in Aalderings familie. Zijn opa was al eens schutterskoning in Wehl. Theo (62) weet daarom als geen ander wat er op hem af komt.



Dat zijn vooral veel verplichtingen. Alsof hij het niet al druk genoeg heeft. Want Aaldering is voor de VVD ook nog eens gemeenteraadslid in Lingewaard.