Meer inspraak of niet? En nog geen vrouwen bij Overbetuwse SGP

GemeenteraadsverkiezingenELST - Het laatste lijsttrekkersdebat maandagavond in Overbetuwe knetterde eindelijk een beetje. Gespreksleider Berry Kessels ging in tegenstelling tot vorige week wat nadrukkelijker op zoek naar de tegenstellingen.

Zoals bij inspraak van inwoners, bijvoorbeeld bij de bouw van windmolens of woningen. Burgerbelangen Overbetuwe (BOB) en de SGP vormden de twee uitersten in het debat. Wat BOB betreft is dit een gemeentelijke verantwoordelijkheid en daar moet de gemeente dus ook meer de regie in pakken. Nee, zegt de SGP: dat moeten projectontwikkelaars organiseren en na een eerste inbreng van inwoners is het dan wel mooi geweest. Wat weer niet wil zeggen dat de SGP tegen inspraak is, maar die partij ziet daar grenzen aan.

‘Geen draagvlak voor vrouwen’

Kessels wist SGP-lijsttrekker Alex van Nifterik ook nog de uitspraak te ontlokken dat er op de kieslijst van de SGP voorlopig geen ruimte is voor vrouwen. ,,Daar komt landelijk bij de SGP wat verandering in, maar hier lokaal in Overbetuwe is daar geen draagvlak voor.”



Economie en woningbouw vormden de rode draad maandagavond en ook daar wist Kessels wel wat tegenstellingen bloot te leggen. Zo wil het CDA voor elke nieuwe woning ook een baan en daarom zet die partij naast woningbouw ook in op het uitbreiden van bedrijventerreinen. ,,Maar niet meer blokkendozen in de logistiek, maar juist meer aandacht voor startups in de medische en technische sector”, aldus CDA-lijsttrekker Wijnte Hol.

Quote Daar komt landelijk bij de SGP wat verande­ring in, maar hier lokaal in Overbetuwe is daar geen draagvlak voor SGP-lijsttrekker Alex van Nifterik

Tegenwind kwam er vooral van BOB, dat meer tempo wil in het realiseren van grotere bedrijventerreinen en GroenLinks dat inzet op groene economie. ,,Er liggen nu kansen om de groenste economie van de regio te worden.”



De ChristenUnie dringt aan op meer mogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf, maar juist in de dorpskernen. ,,Want dat is belangrijk om de dorpen leefbaar te houden. Al ligt daar ook een verantwoordelijkheid voor de inwoners zelf, als je voorzieningen in je dorp wil hebben moet je er ook gebruik van maken.”

Hoogbouw mag best

En dan was er nog de woningbouw, met als centrale vraag waar moet je bouwen en welke grenzen stel je daaraan. Voor de VVD en CDA is bouwen in het buitengebied bespreekbaar, de andere partijen zijn daar niet zo één-twee-drie voor. Verrassend was nog wel de PvdA die liet weten bij woningbouw in Driel best te kunnen leven met hoogbouw, wat concreet wil zeggen meer dan drie bouwlagen. ,,Het ligt pal tegen Schuytgraaf aan, waar immers ook hoogbouw staat. Dan is er wat ons betreft niets op tegen om dat op een steenworp afstand in Driel ook te doen.”