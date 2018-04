Meerdere stranden in regio verboden voor honden

Update Kloof met GroenLinks, streep door eerste optie coalitie Lingewaard

11:37 BEMMEL - De fractie van GroenLinks in Lingewaard is verbaasd over het nieuws dat de eerste poging voor een coalitie in Lingewaard is mislukt. Maandagavond werd duidelijk dat die partij een te groot obstakel vormt om tot een akkoord te komen.