Meisje op fiets komt onder bestelbusje terecht en moet naar het ziekenhuis

Deze arbeidscon­trac­ten zijn er en dit moet je erover weten

15 september Elke werknemer of ondernemer heeft te maken met arbeidscontracten. En jouw contract kan heel anders zijn dan dat van je buurman. Er zijn zoveel verschillende dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. We zetten de contractvormen op een rij plus wat je er als werkende over moet weten.