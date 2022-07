Met cheque voor Leergeld en kinderfietsen was het in Elst toch Blauwe Dinsdag

ELST - Een cheque van 25.000 euro voor Stichting Leergeld Oost Betuwe en fietsen voor kinderen uit Oekraïne. Bij de Grote Kerk in Elst was het toch een beetje Blauwe Dinsdag.

De zijkant van het kerkgebouw aan de Dorpsstraat biedt op Blauwe Dinsdag schaduw en een plekje om even bij te komen aan de deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse. De opbrengsten van daar geserveerde versnaperingen gaan in de regel naar Stichting Leergeld Oost Betuwe. Maar het bleef voor het derde jaar leeg naast de kerk, eerst vanwege corona en nu door de hitte.

Blauw momentje

Nou ja, bijna dan. Want de diaconie van de kerk, verzekeraar Univé en Stichting Leergeld hadden daar rond de klok van tien toch even een ‘blauw’ momentje. Univé-vestigingsmanager Laura van Wolfen en directeur Ronald Booijink kwamen de stichting een cheque van 25.000 euro aanbieden.

Winst terug naar omgeving

,,Wij zijn een verzekeraar zonder winstoogmerk en de winst die we boeken gaat zoveel mogelijk terug naar cliënten en goede doelen”, legt Van Wolfen uit. ,,Normaal wijzen we bedragen van 2000 euro toe aan zoveel mogelijk lokale goede doelen, maar voor Leergeld zou dat gezien hun grote takenpakket een druppel op de gloeiende plaat zijn. Daarom is gekozen voor een gift van 15.000 euro en nog eens 10.000 voor de komende vier jaar. Op die manier hopen we bij te dragen aan structurele hulp en Leergeld in staat te stellen ook langetermijndoelen te stellen.”

250 kinderen

Leergeld ondersteunt circa 250 kinderen van minima in Lingewaard en Overbetuwe met lesmateriaal voor school zoals laptops, boeken en andere lesmaterialen, fietsen maar ook sportabonnementen. Voorzitter Cor Hendriks was dan ook blij met de cheque.

,,Juist omdat dit soort bijdrages ons niet alleen helpt bij het dagelijkse werk, maar ook in staat stelt verder vooruit te kijken. Zo willen we meer bekendheid krijgen bij de zogeheten ‘nieuwe armen.’ In tegenstelling tot mensen die al langer in armoede leven weten mensen die daar onverwachts mee te maken krijgen, door tegenslagen als werkloosheid, een scheiding of andere problemen, nauwelijks van ons bestaan af. En dus ook niet van de hulp die wij hun kinderen kunnen bieden. Daar willen we actief mee aan de slag.”

Nieuwe armen

Een nieuwe doelgroep voor Leergeld zijn de kinderen van vluchtelingen in beide gemeenten. Voor verschillende kinderen uit Oekraïne stond in Elst een fiets klaar. Voor de 5-jarige Zhad bijvoorbeeld. Zijn vader Rahman Dandachi, een vluchteling uit Syrië en getrouwd met een Oekraïense, was er blij mee. ,,Zhad ziet zijn vriendjes de hele dag fietsen, dan is het mooi dat hij nu mee kan doen en gewoon lekker kind kan zijn. Wij zijn nu al voor twee oorlogen gevlucht, dan is het extra leuk om je kind zo blij te zien.”