Mieke Scholten (1950-2022): sprankelende levensgenieter voor wie keuzevrijheid belangrijk was

Mieke Scholten werd geboren in Arnhem. Hoewel ze al jaren in Valburg woonde, bleef ze zich een Arnhems meisje voelen. Dat kwam mede doordat haar overgrootvader een kapperszaak in de Bakkerstraat had. Ze kon daar boeiend over vertellen.

Mieke Scholten vond het belangrijk dat ieder mens zijn eigen keuze kon maken. Ze liet mensen in hun waarde. Tot haar 58ste levensjaar werkte ze als managementassistent bij een communicatiebedrijf. Daarna liet ze haar betaalde werk achter zich en zette ze zich in voor uitdagende activiteiten die haar energie gaven.

Ze was voorzitter van de dorpskrant, hield zich bezig met creatief Valburg, heeft de kunstroute Valburg met een aantal vriendinnen op poten gezet, was lid van een leesclub en maakte in haar atelier keramische beelden en schilderijen. Daarnaast stak ze veel tijd en energie in haar tuin die ze zelf ontworpen had. Ze genoot ervan om met haar handen in de aarde te wroeten. Ze hield van mooie objecten en gebruiksvoorwerpen. Zo had ze een collectie Jan Janssen-schoenen, maar ze liep ook graag op Nike Air Jordan’s uit de jaren 80.

Ontroerende dankbetuigingen

Zodra duidelijk werd dat Mieke niet lang meer te leven had, stroomden mensen toe om haar te bedanken voor haar vriendschap en warmte. Niet alleen vrienden, maar ook anderen. Dat ontroerde haar enorm. Het kwam voort uit haar ruimhartigheid.

Ze had haar hele leven veel interesse in anderen getoond. Ze kwam op voor haar eigen mening, maar accepteerde ook dat mensen anders over onderwerpen dachten. Ze was een vrouw die snel een oprechte en warme band met mensen wist op te bouwen. Haar levensmotto was: ‘vier het leven’ en dat heeft ze zo lang ze kon gedaan. Ze stond positief in het leven en klaagde bijna nooit.

Terwijl ze ernstig ziek was heeft ze tot het laatst toe alles geregeld, zelfs haar uitvaart die kleurrijk moest zijn. Geen somberheid of zwarte kleding! Ze wilde dat haar leven gevierd werd en dat er lekkere drankjes en hapjes geserveerd werden. En als Mieke iets graag wilde, dan gebeurde het ook.

Spiritualiteit

Mieke was een spirituele vrouw. Ze leefde vanuit het bewustzijn dat het lichaam verbonden is met het gevoelsleven en niet alleen maar een lichaam is. Ze geloofde dat er meer tussen hemel en aarde was. Kwalen zag ze als een levensles. Ze doorzag mensen, keek verder dan het menselijk oog reikt en had altijd een luisterend oor. Ze leerde haar kinderen dat je lijntjes kunt leggen met engelen en bestelde bij haar engelen ook altijd parkeerplaatsen die ze steevast vond. Toeval bestond volgens Mieke niet. Haar aardse leven zat erop, maar Mieke was ervan overtuigd dat ze haar geliefden weer terug zou zien. We’ll meet again’, was haar credo.