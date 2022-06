Milan de Waal schreef een kinderkookboek: ‘Zo leren kinderen én ouders dat gezond eten ook makkelijk en lekker is’

De Waal vertelt enthousiast over waar zijn inspiratie vandaan kwam. ,,Voor ik in Elst woonde, zat ik in Leeuwarden. Daar geef ik op verschillende scholen en kinderopvangen kooklessen. Je ziet daar hoe enthousiast kinderen reageren op eten en zelf dingen maken. Ze leren snel. Maar ik merkte ook dat als ik een week later vroeg of ze het gerecht ook thuis hadden gemaakt, dat nooit het geval was. Het kookboekje is er om ook thuis uit te proberen. En het biedt handvatten voor ouders, zodat het koken ook voor hen leuk is.”