Mishandeling nieuwjaarsnacht mogelijk door zelfde dunne, lange dader als woningoverval in Bemmel

Video Beroepenfeest CineMec trekt bijna duizend kids

20:07 RESSEN - Wat zal ik later worden? Veel vmbo-leerlingen twijfelen in het derde jaar nog of hebben zelfs geen idee. Het evenement 'Betuwe on Stage', dinsdag voor de derde maal gehouden in CineMec bij Ressen, helpt hen bij het maken van een keuze.