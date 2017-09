Mislukte benefietmiddag Gendt 'had nooit mogen plaatsvinden'

Beperkte animo

,,Mijn eigen kind werd een kind van Stichting Messi na de zelfmoord van haar vader’’, zegt Tanja Geurtz. Samen met Dominique van Hemert begon ze in april aan de voorbereidingen voor het concert, nadat Stichting Messi-voorzitter Remy Rondon enthousiast was. Maar gaandeweg kwamen ze erachter dat de animo zeer beperkt was. ,,Dat hebben we Remy gemeld, maar hij wilde dat we niet zouden stoppen, omdat er gereserveerde kaarten bij winkels klaar lagen. Die zijn echter nooit opgehaald. We hebben kaarten geschonken aan de Stichting Geven en Nemen, waardoor er toch nog 150 man waren.’’