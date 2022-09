Na ongeluk kiest gewiekste Oosterhoutse parlevinker voor de roeiboot

Districtsbeker, uitslagen midweeks Debutant (18) scoort voor OVC’85 tegen veel sterker Bennekom, snelle tegentref­fer Valburg en SVHA nipt onderuit in derby

OVC’85 is er dinsdagavond niet in geslaagd streekgenoot Bennekom te verrassen. De Oosterbeekse tweedeklasser ging in Bennekom, dat een klasse hoger speelt, ruim over de knie: 6-2.

6 september