Na Vierdaagsefeesten nog drie nachtelijke treinritten de Betuwe in

De treinen vertrekken in Nijmegen net na middernacht, even voor enen en even voor tweeën. In Elst is een ruime overstaptijd van 17 minuten ingepland. In de praktijk is dat soms nodig omdat door drukte de trein vanuit Nijmegen vaak net iets later dan gepland vertrekt en omdat hele massa’s reizigers op station Elst via het tunneltje naar een ander perron moeten zien te komen.