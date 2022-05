Nachtje in Duivens hotel mondt uit in ruzie waarbij wordt geslagen en gebeten: OM eist 6 maanden cel

Het stel dat sinds november 2020 samenwoonde had wel vaker ruzie, maar die nacht liep het opnieuw gruwelijk uit de hand. Onder invloed van Bacardi en cocaïne kreeg het stel ruzie. Er werd over en weer gescholden, geslagen en getrapt. En toen de vrouw haar inmiddels ex met de nagels in de nek pakte, beet de 52-jarige man haar in een onderarm.



Na de vechtpartij keerde de rust terug en later die nacht bracht de man de vrouw naar huis. Hij pakte wat spullen en verliet de woning. Zij deed echter aangifte, de man werd opgepakt en zat 89 dagen in voorarrest. Dinsdag stond de man, die ondertussen weer bij zijn ouders in Bodegraven woont, voor de rechtbank.