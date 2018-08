Nederlanders massaal op vakantie in Gelderland

ELST - Op vakantie in eigen land was het credo de afgelopen weken, dankzij de goeie zomer. Waarom naar zonnige oorden verkassen, als het hier ook al zo bloedheet was? Nederlanders, zo blijkt, kozen daarbij massaal voor Gelderland. De provincie was onder landgenoten de populairste vakantiebestemming.

Liefst 310.000 vakanties zijn er door Nederlanders geboekt in Gelderland, blijkt uit cijfers van NBTC-NIPO. ,,En ik denk zelfs dat die getallen nog beter worden als we na de zomer de balans opmaken", zegt Herre Dijkema, directeur van het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen. ,,Veel last-minute boekers hebben vanwege het prachtige, zomerse weer voor een vakantie in Nederland gekozen en die boekingen zitten nu nog niet in deze cijfers.”

Toeristenrecord in Gelderland

Het buitenlandse toerisme is ook nog niet meegerekend in de gegevens. Twee weken geleden werd al duidelijk dat de provincie deze zomer hard op weg is naar een toeristenrecord. Dijkema: ,,Het is geweldig om te zien dat de inzet van het toeristische bedrijfsleven, gemeenten en provincie samen met onze marketinginspanningen om Gelderland op de kaart te zetten, tot zo’n prachtig resultaat hebben geleid. Alle reden om trots te zijn."