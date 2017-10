Nepcollectant houdt Gendt in greep

Een waarschuwing die Buurtprevent Hulhuizen plaatste op Facebook werd meer dan 150 keer gedeeld. De lokale afdeling van Stichting Alzheimer Nederland is bang er last van te krijgen. „We hebben al zo weinig collectanten”, zegt Marja Braam, coördinator bij de stichting. „Dit helpt niet. Straks doet niemand meer open. Vindt dan maar eens iemand die het leuk vindt om langs de deuren te gaan als vrijwilliger.’’

Jongeman aan de deur

Het bericht bereikte Braam via een bezorgde buurtbewoner. „Een vrouw vertelde dat er een jongeman aan de deur was geweest. Hij zei dat hij collecteerde voor Stichting Alzheimer, maar dat is pas in november”, vertelt ze. De man, tussen de 20 en 25 jaar geschat, droeg wel een hesje met een logo van de stichting, maar had geen collectebus bij zich. Volgens berichten op Facebook identificeert de man zich met een pasje en vraagt hij om geld over te maken naar een rekeningnummer.