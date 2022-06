Next Level wint Straatmuzikantenfestival in Elst; ‘We repeteren nooit, maar spelen op gevoel’

Bottle Up & Go weet wel hoe je het publiek moet vermaken. De formatie uit Enkhuizen speelt aanstekelijke muziek. Bert van Tienen uit Arnhem leeft zich dan ook helemaal uit. Met danspassen die niet onder een noemer te vangen zijn. ,,Jan Kooiman heeft mijn techniek ooit eens omschreven als jeukende voetenslide.”

Hij is een vaste bezoeker van het festival in Elst. ,,Ik kom hier om de boel even lekker los te gooien. Het is een geweldig evenement. Heerlijk om zo naar de muziek te luisteren. We hebben twee verschrikkelijke jaren gekend toen het evenement vanwege corona niet doorging. Dat vond ik echt erg. Nu kan ik weer swingen en ga ik door totdat ik niet meer kan.”

Winnaars verrast

Het duo Next Level wordt door de jury uitgeroepen tot nationaal kampioen. Tot eigen verrassing van de muzikanten die aan de maaltijd zitten als de winnaar bekend wordt gemaakt. Calvin Harskamp en Pieter Nanuri uit Assen spelen sinds vijf jaar samen. ,,We repeteren nooit. Dat is een bewuste keuze. Als je dat te veel doet, repeteer je een nummer dood. Wij spelen op gevoel”, zegt Nanuri.

Het evenement trekt muzikanten uit alle delen van Nederland naar Elst. Vooral omdat ze zoveel plezier beleven om op straat te spelen, zeggen Frank van Leeuwen en Rudy Breedveld van De Slechte Band uit Leiden. ,,We hebben nog niet eerder in Elst gespeeld. Omdat dit een NK is vonden we dat we het toch een keer moesten meemaken. Het is leuk om mensen te vermaken. We brengen Nederpop en smartlappen. Voorheen deelden we meezingboekjes uit maar die zijn op. Soms maken we een eigen tekst op een bestaand nummer. Non Non rien N’a Changé van de Poppys hebben we vertaald als Kom Kom wie gaat er mee. Je moet er op Spotify maar eens naar luisteren.”

Fijn om in Elst te spelen

Dat muziek verbroedert weten de leden van Faerydae maar al te goed. De groep is enkele jaren geleden in Elst ontstaan op het straatmuzikantenfestival, bekent Anouk Platenkamp die op harp speelt. ,,In Elst hebben we Patrick Lieffers ontmoet. We wilden hem wel graag bij de groep hebben en dat is gebeurd. Daarom is het voor ons zo fijn weer in Elst te spelen. De sfeer is goed en na elk optreden maken de mensen graag een praatje.”

Quote We hebben nog niet eerder in Elst gespeeld. Omdat dit een NK is vonden we dat we het toch een keer moesten meemaken Rudy Breedveld , De Slechte Band

De groep brengt wereldfolk ten gehore. Anouk Platenkamp was voorheen gecharmeerd van folk uit Ierland. Nu houdt ze op het Scandinavische muziek. Patrick Lieffers houdt juist van het onregelmatige ritme van folk uit de Balkan. En dat kenmerkt het festival. Er is voor elk wat wils.

Volledig scherm Veel muzikanten zochten een plekje in de schaduw. © Rolf Hensel