Nieuw veld voor hockeyclub in Bemmel nog niet zeker

Voor een meerderheid van de partijen in Lingewaard staat buiten kijf dat het huidige veld op Sportpark Ressen moet worden vervangen. Na 22 jaar is het namelijk echt op. De vraag is alleen of er een waterveld terugkomt, zoals MHC Bemmel en het college wenst, of een ander veld.

D66 bracht donderdag een motie in om te gaan voor een zandingestrooid kunstgrasveld. Volgens Corrie Dolmans (D66) is dat duurzamer én goedkoper dan een waterveld. ,,Het is helemaal niet wenselijk om voor een waterveld te gaan. We hebben te maken met droogte. Het type zandveld dat wij voorstellen doet qua speelbaarheid nauwelijks onder voor een waterveld.”

Geheim

Hoeveel goedkoper dat zandveld is, is voor de buitenwereld niet duidelijk: het bedrag dat bij de opknapbeurt is gemoeid is geheim om hinder bij een aanbesteding te voorkomen.

Naast D66 bepleitte onder meer SP om voor dat goedkopere veld te gaan. ,,Laten we niet op de dure toer gaan. Het geld klotst niet tegen de plinten in Lingewaard”, aldus Brian Claassen. GroenLinks en B06 staken hun onvrede over het late voorstel om te investeren in een nieuw veld niet onder stoelen of banken. Het veld is al jaren op. Had Lingewaard dit dan niet aan zien komen, vroegen ze zich af.

Wethouder Theo Janssen beloofde voor de toekomst beterschap: ,,We werken aan een plan voor meerjarige potjes voor toekomstige investeringen, ook voor hockeyvelden. Binnenkort volgt daarvoor een uitgebreid voorstel.” Volgens Janssen is een zandveld ‘een stap terug in de tijd’. ,,Een waterveld is de standaard, ook voor lagere niveaus.” Volgende week praat de raad verder over de investering.