Nieuwbouw Mantel in Oosterhout operationeel; ‘Je rijdt hiervandaan zo naar Utrecht en Rotterdam’

OOSTERHOUT - Ze schieten als paddenstoelen uit de grond, de enorme bedrijfshallen op Park A15 in Oosterhout, pal naast de gelijknamige snelweg. In één van die giganten zit fietsenwinkel Mantel. Eind vorige maand heeft de Arnhemse onderneming daar een distributie- en assemblagecentrum in gebruik genomen.

Het is een nieuwe stap in de expansie van het sterk gegroeide bedrijf, dat inmiddels ook superstores heeft in Rotterdam, Den Bosch en Utrecht. En online een van de grootste spelers in Nederland is.

In Oosterhout heeft Mantel 120 mensen aan het werk. Zij houden zich bezig met de distributie van (online) bestelde fietsen en onderdelen en met het in elkaar zetten van fietsen voor ze als kant-en-klaarpakket naar de klant gaan.

De 18.000 vierkante meter tellende bedrijfshal is sinds eind vorige maand volop in bedrijf. Zeven dagen per week lossen twee ploegen elkaar af voor een werkdag die van 07.00 tot 23.00 uur duurt. ,,We hebben als Arnhems bedrijf eerst naar ruimte in Arnhem zelf gezocht. Maar die was voor het volume dat wij nodig hadden niet te vinden. Dan kijk je iets breder en kom je hier in Oosterhout terecht”, zegt logistiek manager Matthijs Verhoef.

Mantel deelt een gigantische bedrijfshal met AG Logistics en heeft op de kop van de hal 18.000 vierkante meter in eigendom. ,,We hebben op de groei gebouwd en gebruiken zelf nu 10.000 vierkante meter. De overige 8000 verhuren we tijdelijk aan de buurman”, zegt Verhoef tussen de hoge stellages vol fietsonderdelen en aanverwante artikelen.

Ruimte voor extra personeel

Op de bovenverdieping zit over de volle breedte van de hal een assemblageafdeling, waar fietsen worden afgemonteerd voor ze naar de klant of één van de superstores gaan. Dat is ook de afdeling waar ruimte is voor extra personeel. ,,We hebben daar vacatures en die kun je best als ‘altijd open’ benoemen. Voor mensen met twee rechterhanden en affiniteit met fietsen hebben wij altijd ruimte.”

,,Nieuw personeel krijgt ook een interne opleiding waarin het wordt klaargestoomd voor een specifieke fietsenlijn. Naarmate mensen hier langer werken, verbreden we dat naar meer soorten. Ook kan het werken hier, als mensen dat zelf willen, een opstapje zijn naar een technische functie in één van de superstores of servicepunten van Mantel.”

Mantel heeft naast superstores zeven kleinere servicepunten in een straal van dertig kilometer om de grote winkels heen. ,,Zo hebben klanten in de meeste gevallen een servicepunt in hun naaste woonomgeving”, zegt Verhoef.

Verschillende panden in Arnhem

,,We verkopen veel online en dan is één centraal gelegen distributiepunt heel praktisch”, verklaart Verhoef de verhuizing uit Arnhem. ,,Daar hadden we verschillende panden. Wagens die aan klanten of onze winkels leveren, moesten meerdere stops in Arnhem maken. Nu hebben we alles centraal hier en op een logistiek goede plek. Je rijdt hier zo de A15 op en makkelijk door naar de superstores in Arnhem, Rotterdam, Den Bosch en Utrecht en naar klanten waar dan ook in het land.”

Van de huidige 120 werknemers woont vrijwel iedereen in de regio, weet Verhoef. ,,Van de wat oudere garde hebben we er een paar uit Apeldoorn, de rest woont dichterbij. Dat willen we ook. Als je om 23.00 uur klaar bent, is het niet goed om nog meer dan een uur naar huis te moeten reizen.

Voldoende personeel vinden, is wel een uitdaging. Toen de horeca stil lag vanwege corona kregen we veel personeel uit die sector. Die mensen hebben het zo naar hun zin dat ze zijn gebleven of na een korte terugkeer naar de horeca toch weer naar ons terugkwamen. Omdat het ze zo goed is bevallen.”