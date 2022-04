Nieuwbouw Royal Berry vertraagd door toeleveringsproblemen glas uit Oekraïne

,,Voor ons is het vooral een logistiek probleem", zegt Jan van Genderen, de eigenaar van Royal Berry. ,,We hebben nieuwe planten besteld en op basis daarvan de hele bouwplanning gemaakt. Die moeten we nu aanpassen. Wel proberen we zoveel mogelijk werk, dat eigenlijk na het glasplaatsen was voorzien, nu al uit te voeren. Ondergrondse leidingen bijvoorbeeld. Toch hopen we de plantdatum van augustus te halen, al moeten we er dan flink aan trekken om alles op tijd af te hebben.”