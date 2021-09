Nieuwe basketbalarena en viptribune zijn de trots van De Kooi in Bemmel: ‘Dit is wat je noemt Next Level’

Wat zou jij doen in de oorlog: vluchten, vechten of bevriezen? Corrine (55) schreef boek over keuze van drie Arnhemse meisjes

17 september OOSTERBEEK - Wat zou je doen als je jong was in de Tweede Wereldoorlog? In het verzet? Wie kan je vertrouwen? De Oosterbeekse Corrine Baard (55) schreef een roman over drie vriendinnen die tijdens de oorlog verschillende keuzes maken. En dat heeft invloed op hun vriendschap.