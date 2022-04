Nieuwe blaaskapel toont zich zondag in Herveld: ‘Muziek waar wij zelf vrolijk van worden’

video Vaste planten kunnen wel een stootje nachtvorst hebben: ‘Maar de petunia’s zou ik even binnen zetten’

De temperatuur zakt de komende nachten tot onder het vriespunt. Daar kunnen niet alle planten in de tuin even goed tegen. Anita Knuiman van Knuiman Tuinplanten in Oosterhout weet wel raad. ,,Maar je hoeft bij lichte vorst niet direct in paniek te raken”, weet de Overbetuwse.

31 maart