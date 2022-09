Nieuwe Wanmolen Zetten groter en duurder

Overbetuws projectwethouder Wijnte Hol kwam deze week met een soort voorwaarschuwing. Er ligt zo'n 6 miljoen euro klaar als gemeentelijke bijdrage aan nieuwbouw van het inmiddels deplorabele complex. ,,Met de explosief gestegen bouw- en materiaalkosten is dat bedrag niet meer realistisch. We zijn nu aan het herberekenen met welke prijzen we wél naar de aannemers kunnen.”

Bovendien blijkt er bij nader inzien iets meer aan vierkante meters nodig. Ook wordt bekeken welke extra investering nodig is om de nieuwe Wanmolen in één keer energieneutraal te maken. Hol: ,,Dat laatste kost best wel wat, maar dat haal je er natuurlijk uit in de jaren erna.”

Toch hoeven de Zettenaren niet te vrezen dat nieuwbouw nog langer op zich laat wachten. ,,Uitstel kan niet meer. Dan zouden we moeten gaan investeren in renovatie en dat is zonde", laat Hol weten. Daarom wil hij nog voor de kerst zowel een nieuw, hoger investeringsbedrag als een beoogde bestemmingsplanwijziging aan de Overbetuwse gemeenteraad voorleggen. ,,We móeten nu doorpakken. Dan zien we over een jaar of anderhalf, als de bouw echt kan starten, of de bouw- en materiaalkosten weer op een normaal niveau zijn gekomen en wellicht nog meevallen.”