'No Surrender-café' in Doornenburg moet minimaal een jaar dicht

Oudere krijgt lening voor aanpassen huis

5 oktober BEMMEL - Inwoners van Lingewaard die hun huis levensloopbestendig willen maken, kunnen voortaan bij de gemeente aankloppen voor een lening. Die zogeheten blijverslening, die deze zomer in eerste instantie was bedoeld voor mensen met een eigen woning, is nu ook beschikbaar voor huurders.