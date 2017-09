No Surrender zit stiekem in café Doornenburg, denkt de buurt

DOORNENBURG - In het centrum van Doornenburg zetelt sinds een aantal weken de omstreden motorclub No Surrender in café 't Jagthues. Daar zijn de inwoners van overtuigd, maar 'officieel' is het niet.

Burgemeester Marianne Schuurmans heeft een onderzoek ingesteld om hard bewijs te vinden. Pas dan kan de overheid ingrijpen. „Het gaat om een ‘1% motorclub’, een club waarvan we weten dat ze criminele activiteiten uitvoeren.”

Het onderzoek loopt nu enkele weken, zegt Schuurmans. „Ik wil absoluut niet dat een omstreden motorclub zich in onze gemeente vestigt. Dat hebben wij de mensen in dat pand ook laten weten. Maar tot nu toe geeft het gedrag geen aanleiding om ze eruit te zetten. Ik heb daar juridische instrumenten voor nodig.”

Outlaw Motor Gangs

De politie wil nog geen mededelingen doen. „Het onderwerp OMG’s (Outlaw Motor Gangs) is niet iets waar we als politie alleen in optrekken, maar juist in samenwerking met de gemeente en het OM”, zegt een politiewoordvoerder.

Quote In elke vereniging zitten mensen met een strafblad, dat betekent toch niet dat elke vereniging een criminele organisatie is

Tot de OMG's of ‘1% motorclubs’ behoren onder meer No Surrender, Satudarah en Hells Angels. Advocaat Roy van der Wal staat regelmatig leden van motorclub No Surrender bij. Hij kent het clubhuis in Doornenburg niet, maar wel de reactie van de gemeente om meteen een onderzoek in te stellen. „In elke vereniging zitten wel mensen met een strafblad, maar dat betekent toch niet dat elke vereniging een criminele organisatie is? Maar zo wordt No Surrender wel aangepakt.”

Motoren in de nacht

Buurtbewoners stellen dat ze ‘s nachts soms motoren horen. Overdag zitten alle luiken dicht van het pand, dat in beheer is van Van Dessel Beheer B.V. in het Limburgse Meijel. Uitbater Wilco Jagt was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

Satudarah

Het zou niet de eerste keer zijn dat er een motorbende actief is in de Betuwe. Vorig jaar bleek een opslagloods achter een garagebedrijf op het bedrijventerrein van Gendt verhuurd te zijn aan de stichting Freedom to Ride, die volgens de gemeente gelieerd was aan No Surrender, een OMG. Daarvoor probeerde Satudarah in Elst een Moluks centrum over te nemen. Ook zou No Surrender zich hebben geprobeerd te vestigen in Eetpaleis Istanbul in Valburg, al beweerde de eigenaar dat er weinig aan de hand was.