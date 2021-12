‘Nuttig om spannende Sinterklaastijd ook af te sluiten’; Madriel zwaait Sint uit met drive-through

Kwetsbare jongeren in Betuwe kunnen naar ruimtes die mensen over hebben: ‘Willen elke leegstaan­de kamer benutten’

BEMMEL/ELST - De Stichting Kamers met Aandacht wil ook in de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe kwetsbare jongeren onderbrengen bij mensen die een kamer over hebben. ,,We zoeken inwoners die het leuk vinden jongeren die te oud zijn geworden voor jeugdhulpverlening op weg te helpen naar zelfstandigheid”, zegt Annemarie Akkers.

