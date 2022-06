OBC-leerlingen maken vrijwillig kennis met sport na schooltijd: ‘Bij velen is de basisconditie ver te zoeken’

Ondergelo­pen kelder door nieuwe wijk? Bewoners uiten zorgen aan gemeente Overbetuwe

ELST - Mocht de nieuwbouwwijk De Pas in Elst worden gebouwd, dan zou regenwater vanwege de hoogte van de wijk weleens de kelders van andere bewoners in kunnen lopen. Die vrees klonk dinsdagavond in de gemeenteraad.

7 juni