Oekraïners hoeven zich in de Betuwe niet te vervelen: ‘Ze zijn hier niet om hun hand op te houden’

In de loop van volgende week krijgen ze gezelschap van een nieuwe groep vluchtelingen die ook het oorlogsgeweld in Oekraïne ontvluchten. Maandag vertrekt er een tweede bus namens de Hervormde Gemeente Valburg-Homoet naar Polen om vooral vrouwen en kinderen op te halen. Ook zij worden ondergebracht bij gastgezinnen in de gemeenten Overbetuwe en Neder-Betuwe. Inmiddels hebben zich er 150 aangemeld. Het merendeel uit Valburg en omgeving.

Met elkaar praten

Dominee Arie Simons van de Hervormde Gemeente Valburg-Homoet is blij met het aanbod van Hans en Meiny Heikoop, de eigenaars van de Leidsche Hoeven en gastgezin voor vier Oekraïners. Vooral ook omdat de Oekraïners daar met elkaar kunnen praten. Het complex in een natuurgebied beschikt over een theetuin, bakkerij, restaurant dat wordt bezocht door fietsers en wandelaars, een winkel en er is een plek waar vluchtelingen kleding kunnen uitzoeken. ,,Er is de hele dag reuring”, aldus Heikoop.