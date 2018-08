Oma An uit Lent zwaait niet meer: 'Wat een gemis'

LENT - De stoel bij het raam was de vaste plek voor An Opgenoort. Om te zwaaien naar de vele voorbijgangers. Nu ze is overleden, zijn er warme reacties van al die mensen. 'Ik zwaaide elke keer, het was zo lief.'

Elke dag zat ze er. Voor het raam in haar boerderij aan de Griftdijk. Iedereen die voorbij kwam, zwaaide naar haar. En zij zwaaide terug. Het raam is nu leeg, de gordijnen dichtgetrokken. Een bordje aan het hek van het erf leest: 'Lieve zwaaiers, onlangs is oma An (96) overleden. Dank voor jullie dagelijkse groet. Ze genoot ervan'.

Sterke wil

An Opgenoort-Veens had graag mensen om zich heen. ,,En ze had een ijzersterke wil’’, vertelt buurvrouw Wilma Natrop. ,,Ze wilde niet weg, hier zou ze sterven.’’

'Onze trouwe oma, altijd naar iedereen zwaaien, is niet meer', postte een buurtgenoot op de lokale website nextdoor.nl. 'Onze oma', dat was An voor die honderden mensen voor wie ze een vertrouwd gezicht was. Kinderen, moeders, vaders, forenzen, wandelaars, hardlopers, wielrenners, leerlingen van het Citadel College.

Gemis

Volledig scherm © Colette Beckers Tientallen mensen lieten een reactie achter onder het berichtje: 'Als ik langs haar huis fiets zal ik altijd aan haar denken'. 'Wat een gemis. Die grote glimlach op haar gezicht. Genoten van onze zwaaimomenten, 14 jaar lang', 'Echt gecondoleerd ik zwaaide elke keer en het was zo lief'.



Er kwamen steeds meer mensen bij oma An aanwaaien voor een kopje koffie. 'Is er nog nieuws uit Lent?', vroeg ze meteen. Natrop: ,,An was altijd opgewekt. Haar kortetermijngeheugen was niet zo goed meer, ze praatte graag over vroeger.''

Toeren

Oma An, geboren in Herveld, betrok de boerderij aan de Griftdijk in 1950, samen met haar man, met wie ze zes kinderen kreeg. Het echtpaar had een kwekerij, koeien en paarden. Ze ging graag toeren in haar auto, genoot van de dieren in de wei. Natrop: ,,Dieren, daar was ze gek op. Tot ver in de tachtig mestte ze zelf de stallen uit.’’