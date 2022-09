Ondanks beregeningsverbod is de perenoogst naar wens: ‘De opbrengst per boom is goed’

RESSEN - De droogte en het beregeningsverbod op oppervlaktewater leken de appel- en perenoogst in de weg te gaan zitten, maar Wessel van Olst is zeer tevreden met de oogst van zijn conference peren. In de boomgaarden rondom boerderijwinkel De Woerdt in Ressen kon met eigen grondwater worden beregend.

Boerderijwinkel De Woerdt bestaat sinds de jaren negentig van de vorige eeuw. Een slordige twintig jaar eerder streken Nico en Greet van Olst neer op de boerderij en begonnen met de teelt van hard fruit op een paar hectare grond. Een gedeelte van het geoogste fruit werd vanaf dag één aan huis verkocht en daar is de boerderijwinkel uit voortgekomen.

Tweede generatie

Met zoon Wessel van Olst en zijn vriendin Esther Groenenberg is inmiddels de tweede generatie in het bedrijf actief, waarbij senior de logistiek van het bedrijf regelt en junior zich met de oogst bezig houdt. ,,En die verloopt prima. We zijn al even bezig met het oogsten van de conference peren en ik denk dat we daar vandaag (dinsdag) mee klaar zijn. Daarna volgen nog de doyenne en later de gieser, dat zijn lekkere stoofperen", zegt Wessel van Olst.

Zuinig met water

Hij heeft geen last gehad van het beregeningsverbod met oppervlaktewater. ,,Wij beschikken hier over eigen grondwater en hebben dus voor voldoende water in de boomgaard kunnen zorgen. Daar zijn we duurzaam en zuinig mee. We gebruiken een bedruppelinstallatie. Die is zuinig met water en heel effectief omdat je alleen de boom bewatert en niet de omgeving. In combinatie met het mooie weer levert dat mooie peren op, goed van smaak. De opbrengst per boom is goed”, aldus Van Olst. ,,Ook gebruiken we insecten om andere plaagdieren op natuurlijke wijze te bestrijden.”

Naast drie soorten peren telt de boomgaard in Ressen ook nog twaalf appelsoorten. ,,Het overgrote deel is Elstar en ook die oogst loopt door.” De Woerdt levert naast de productie voor de eigen boerderijwinkel ook aan winkels en groenteboeren in de regio en deels aan de landelijke groothandels. Een kilo conference peren gaat in Ressen voor 1,79 euro over de toonbank.