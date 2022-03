Ondanks oorlog toch rit met voertuigen WO2 door Betuwe: ‘Wij willen onze bevrijders eren’

Huissense kapper Jac van Wissen overleden: ‘Er is ons wel iemand ontvallen’

HUISSEN - Na een kortstondig ziekbed in ziekenhuis Rijnstate Arnhem is dinsdag de bekende Huissense kapper Jac van Wissen op 90-jarige leeftijd overleden. In aanwezigheid van zijn familie is hij rustig ingeslapen.

30 maart