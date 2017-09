Onderzoek wietteelt boven 'motorcafé' Jagthues Doornenburg

DOORNENBUG - De politie onderzoekt of er een wietkwekerij in de woning boven Café 't Jagthues in Doornenburg is geweest. ,,We zijn recent in de woning geweest en hebben er aanwijzingen gevonden dat er mogelijk een kwekerij heeft gezeten. We doen hier onderzoek naar’’, zegt een woordvoerder van de politie.