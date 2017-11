Ongeluk op A15 bij Elst, weg weer vrij

Brand? Vlucht naar een vuurwerkdepot

14:24 ELST - Als er brand uitbreekt en er is een opslagplaats voor vuurwerk in de buurt, dan is dat de beste plek om naartoe te vluchten. Vuurwerkbunkers zijn in Nederland zo goed beveiligd dat alles eromheen afbrandt, maar de vuurwerkopslag niet.