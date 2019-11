Ongeluk op A2 bij knooppunt Deil, traumahelikopter landt op snelweg

Uitspraak gestaakt duel GVA-Sprinkha­nen: 3-2 eindstand, twee strafpun­ten en vier maanden schorsing speler Sprinkha­nen

17:34 DOORNENBURG - De KNVB heeft donderdagmiddag de 3-2 stand bij het gestaakte duel tussen vierdeklassers GVA en Sprinkhanen als eindstand vastgesteld. Daardoor hoeft de resterende blessuretijd van vijf minuten niet te worden uitgespeeld en is GVA de nieuwe koploper in 4D. Sprinkhanen kreeg ook nog twee punten in mindering en aanvoerder Sjoerd Duis is voor vier maanden geschorst.