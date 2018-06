Ongeval op A15, verkeer wordt omgeleid

'Letterpoli­tie' helpt Lingewaard

7:05 BEMMEL - Klachten krijgt de gemeente Lingewaard niet echt, wel melden inwoners soms dat brieven over paspoorten, rijbewijzen of verhuizing moeilijk te lezen zijn. Daar is nu iets op bedacht: brieven en andere teksten worden voortaan een paar keer per jaar voorgelegd aan een lezerspanel.