Onvergetelijke Truckrun voor Huissense Nicole

voetbalprogramma amateurs 5 Tips: De Waalsprongderby met Twan Derksen, RKHVV: wat nu en is SC Bemmel 'fit'

22 september ELST - Voor het gros van de amateurvoetballers begint zaterdag en zondag de competitie. Drie weken later dan 'normaal' omdat de KNVB gehoor geeft aan de wens uit amateurvoetballand rekening te houden met vakanties (dus later te beginnen) en langer door te spelen in de zomer (want dat is lekkerder).