‘Onze Marie is denk ik voor tweehonderd euro in stukken gezaagd. Echt zonde, want ze was zo mooi’

Bronzen vrouwen­beeld van 1,67 meter gestolen uit tuin aan Kuunskop in Huissen

HUISSEN - De politie Overbetuwe is op zoek naar informatie over de diefstal van een bronzen beeld uit een tuin aan de Kuunskop in de Huissense wijk De Zilverkamp. Via sociale media wordt een oproep gedaan. Wie iets kan zeggen over de zaak of zelfs weet waar het kunstwerk zich bevindt, wordt verzocht zich te melden.

31 mei